Son günlerde düzenlenen 39. Uluslararası Kültür Sanat Festivali, renkli etkinlikler, halk dansları gösterileri ve geleneksel organizasyonlarla dikkat çeken İnegöl, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Festival boyunca yapılan paylaşımlar, videolar ve fotoğraflar binlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken, #inegöl etiketi kısa sürede Türkiye gündemine yükseldi.

X kullanıcıları festival görüntülerinin yanı sıra ilçedeki güncel gelişmeler ve etkinliklerle ilgili paylaşımlar yaparken, İnegöl'ün gündem listesine girmesi ilçe sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Sosyal medyada trend olan #inegöl etiketiyle yapılan paylaşımların artmaya devam ettiği görülürken, festivalin son günündeki etkinliklerin de dijital platformlarda yoğun ilgi görmesi bekleniyor.