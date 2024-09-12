Meteoroloji verilerine göre Bursa’da önümüzdeki günlerde bulutlu bir hava etkisini gösterecek. Gün içinde sıcaklıklar 26°C civarında seyrederken, akşam saatlerinde hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Özellikle hafta sonuna doğru yağışların kuvvetlenmesi ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmurların görülmesi tahmin ediliyor.

Vatandaşların ani yağışlara karşı tedbirli olmaları, dışarıda şemsiye bulundurmaları öneriliyor.

Bursa’ya benzer şekilde İnegöl’de de hafta sonu yağışlı hava etkili olacak. Bugün ve yarın bulutlu bir gökyüzüyle karşılaşılacak olan ilçede, sıcaklıklar gündüz 24-25°C civarında olacak. Hafta sonu ise özellikle pazar günü yoğun sağanak yağışlar bekleniyor. Bu süreçte yerel su baskınları ve taşkınlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

Her iki bölgede de yağışlarla birlikte serin bir hava hakim olacak.