Bursa ve İnegöl’de hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bölgede önümüzdeki günlerde yer yer yağışlı hava etkili olacak.

Bursa'da Yağmur Bekleniyor

Bursa’da sıcaklıklar hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Ancak, cumartesi günü itibarıyla sıcaklıklarda düşüş yaşanacak. Gündüz sıcaklıklarının 25°C civarında olması, gece ise 17-18°C’ye kadar inmesi bekleniyor. Pazar günü ise kısa süreli ve yerel sağanak yağışlar etkili olabilir. Haftanın ilerleyen günlerinde ise bulutlu bir hava öngörülüyor.

İnegöl'de Serin ve Yağışlı Bir Hafta

İnegöl’de de benzer bir hava durumu gözleniyor. Sıcaklıkların 23-24°C dolaylarında seyretmesi beklenirken, gece saatlerinde sıcaklıklar 15-16°C’ye kadar düşecek. Cumartesi günü itibarıyla İnegöl’de de yerel sağanak yağışların görülmesi mümkün. Yağışların hafta başına kadar devam edebileceği ve özellikle pazar günü daha yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, ani sıcaklık değişimleri ve yağışlara karşı tedbirli olmaları, açık havada plan yapacakların ise hava durumunu yakından takip etmeleri öneriliyor.