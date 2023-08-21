Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'nde yaşanan bir olayda, motosikletinin yakıtı biten iki arkadaş, iterek ilerlerken bir tırın çarpması sonucu yaralandı. Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Aydınlatmasız cadde üzerinde ilerleyen A.E.U. isimli sürücü, motosikletinin yakıtının tükenmesi nedeniyle durmak zorunda kaldı. Yanındaki arkadaşı Mustafa Y. ile birlikte motosikleti iterek götürmeye çalışan A.E.U., karanlıkta farkına varmadan yaklaşan bir tırın çarpmasına maruz kaldı.

Kazayı gören çevre sakinleri hemen olay yerine koşarak yaralı arkadaşlara yardım etmeye çalıştı. Sağlık ekiplerine haber verilirken, jandarma da güvenlik önlemleri için bölgede hazır bulundu. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, jandarma ekipleri de olayla ilgili incelemelerde bulunmaya başladı.

Yaralılar, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavileri burada sürdürülüyor. Kazayla ilgili detaylı soruşturma ise jandarma ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor.