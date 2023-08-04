Turizm kenti Antalya’nın gelen turist sayısında 2019 yılını geride bırakarak 8 milyonu aşkın turist sayısıyla rekor kırması, toplu taşıma araçlarını şoförsüz bıraktı. Şoförlerin turizme yönelmesiyle büyükşehir belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında verilen ilanlar da arayışa çözüm olmadı. Üst geçitlere asılan dev afişlerin ardından 600 başvuru oldu, 100 kişi işe alındı. 20 bin TL maaşla şoför bulunamayan kentte 120 kişilik şoför açığı kapanmadı.

Turizmin başkenti Antalya’ya gelen turist sayısı 2019 yılını da geride bırakarak 8 milyonu geride bıraktı. Turizmde yaşanan hareketlilik toplu taşıma araçlarını şoförsüz bıraktı. Son olarak EYT yasasıyla emekliye ayrılan ve farklı iş kollarında çalışmak için işlerini bırakan şoförlerin de olması ile birlikte arayış başladı. Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda aksama yaşanmaması için kısa bir süre önce 60 yeni otobüs alarak hizmete soktu.

Yapılan bu hizmetin ardından şoför ihtiyacı daha da arttı. Büyükşehir Belediyesi tarafından alımı yapılacak 150 otobüs şoförü için kentin farklı noktalarındaki yaya üst geçitlerine, reklam panolarına ’Antalya Büyükşehir Belediyesi D1-D-E sınıfı ehliyetli 150 şoför alımı yapacaktır’ yazılı afişler asıldı. Şehrin birçok noktasında yapılan bu duyurunun ardından ilana 600 başvuru oldu, 100 kişi işe alındı. 120 kişinin daha işe alınacağı ifade edildi.

"101 KAVŞAĞI BİR MERKEZDEN YÖNETİYORUZ, ANINDA MÜDAHALE EDİYORUZ"

Antalya’da yaşanan trafik yoğunluğu hakkında açıklamalarda bulunan Antalya Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, "Pandemiden sonra insanların sosyolojisi değişti. Önce toplu taşımadan bir kaçış oldu, sonra ise bir kısmı geri geldi. Rusya-Ukrayna savaşının ardından gelenlerin birçoğu aracıyla geldi, depremzede vatandaşlarımız geldi. Sürekli göç aldığımız için trafik yoğunluğu da değişiyor. Biz yaşanan bu gelişmelerin ardından uzun zamandır ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. En son Trafik Kontrol Merkezimizi açtık. 101 kavşağı bir merkezden yönetiyoruz, anında müdahale ediyoruz. Fiziksel değişiklikler de yapıyoruz" dedi.

"ŞU ANA KADAR 100 ARKADAŞIMIZ İŞE BAŞLADI, 120 KİŞİ DAHA ALACAĞIZ"

Turizm sezonu ile birlikte şoför sıkıntısı yaşandığını belirten Tonguç, "Muğla ve Antalya gibi büyükşehirlerde turizmden daha çok gelir elde eden şoför arkadaşlarımız burasını tercih ediyorlar. Seçim öncesi EYT çıktı. Çok sayıda şoförümüz ayrıldı. Bu ayrılışlar ani oldu. Bunun için bir personel stokumuz yoktu. İlanlarımızı verdik. Biz her müracaatı değerlendirmiyoruz. Adli sicil kaydından sağlık raporuna kadar birçok şeye bakıyoruz. Başvuru yapan arkadaşları test sürüşüne alıyoruz, bunları kamera ile kaydediyoruz. Herhangi bir itiraz olursa geri dönük kontroller oluyor. Şu ana kadar 100 arkadaşımız işe başladı. 120 kişi daha alacağız" diye konuştu.

"BİZ DAHA HIZLI BULURUZ DİYE DÜŞÜNÜYORDUK"

Başvuru yapanların birçoğunun üniversite mezunu olduğunu belirten Tonguç, "Yaşa dikkat ediyoruz, emekli almıyoruz. Gençlerimizin D ve E ehliyeti çok olmuyor. Onların ehliyet alması için teşvik ediyoruz. Onları küçük araçlarla hazırlıyoruz. Biz işletme olarak kadınlardan daha çok memnun kalıyoruz. Daha hassas davranıyorlar. Vatandaşa daha iyi hizmet veriyorlar. Kadınlarımıza yönelik bir kontenjan sınırı yok. Başvuru yapanları değerlendiriyoruz. İlana çıkalı 15 gün geçti, 600’e yakın başvuru oldu. Başvuru bizim biraz altında kaldı. Biz daha hızlı buluruz diye düşünüyorduk" açıklamasına yer verdi.