Başiskele Yakup Altun Stadına sentetik çim saha ve tesis binası çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yakup Altun Spor Tesisi Projesi kapsamında 68 x105 metrelik sahada çalışmalarını sürdürüyor. Sahada sentetik çim serilmeden önce zemin iyileştirmesi yapan ekipler, 15 gün içerisinde sentetik çim halıları serecek.

Bin 440 metrekare inşaat alanına sahip tesis binası da yükseliyor. Tesis binasının dış cephe mantolaması yapıldı. İçeride seramik döşeme ve kapılar takılıyor. Tesis binasında yönetici odası, soyunma odaları ve lavabolar yer alacak.