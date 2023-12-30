Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı “Yalan Makinası” 100. temsiliyle sahneye çıkmanın gururunu yaşıyor.

2018-2019 tiyatro sezonunda, seyirci ile buluşan Rus yazar Vassiliy Sıgaryov’un yazdığı, Hüseyin Mevsim’in Türkçeye çevirdiği, Murat Ozan’ın yönettiği, muhteşem komedi oyunu “Yalan Makinası”, 6 sezondur seyircinin yüksek ilgisiyle sahnelenmeye devam ediyor. Sakladıkları maaşı bulmak için eve hipnozcu çağıran bir çiftin komik hikâyesinin anlatıldığı başrollerinde, Halil Balkanlar, Berrin Kulya Balkanlar ve Diyar Gönülalçak’ın rol aldığı oyun, 29 Aralık Cuma günü Feraizcizade Oda Tiyatrosu Sahnesindeki 100. temsiliyle ‘Dalya’ yaptı.