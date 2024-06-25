ASSİSTT ile çağrı merkezlerinde yeni döneme girilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten TREDAŞ Müşteri Deneyimi ve Çağrı Merkezi Müdürü Ömer Yalçın, “Trakya bölgesindeki her 100 vatandaşın yüzde 97’si aldığı hizmetten memnun ve çağrı merkezimizi arayan her 100 vatandaştan 99’u müşteri temsilcilerimiz ile direkt görüşebiliyor. Gösterilen bu üstün performans için herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli’nde 1,3 milyondan fazla aboneye hizmet veren Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Türk Telekom’un iştiraki ASSİSTT ile çağrı merkezi hizmet alımında dördüncü döneme adım attı. Yeni dönemin başlaması vesilesiyle TREDAŞ’ın hizmet verdiği lokasyonlarda, performansı yüksek çalışanlara da ödül takdim edildi.

Düzenlenen törende konuşan TREDAŞ Müşteri Deneyimi ve Çağrı Merkezi Müdürü Ömer Yalçın, "Trakya bölgesinde her 100 vatandaşın yaklaşık 97’si aldığı hizmetten memnun olduğunu iletmekte. Ayrıca bölgemizde çağrı merkezini arayan her 100 vatandaşın 99’u müşteri temsilcilerimiz ile görüşerek taleplerini anında iletebiliyor. Bu başarıyı, üstün performansınız sayesinde elde ettik. Müşterilerimize sunduğumuz kaliteli hizmet ile fark oluşturuyor ve bu hizmeti daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ömer Yalçın, konuşmasında ASSİSTT’ in başarılarından ve çalışanların gösterdiği üstün performanstan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, ayrıca müşterilere sundukları kaliteli hizmetin önemine vurgu yaptı ve dördüncü dönemin de aynı başarı ile geçeceğine olan inancını dile getirdi.