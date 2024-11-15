Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dünya Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde kurulan stantta hasta ve hasta yakınlarının kan şeker ölçümü yapıldı.

Kurulan stantta dağıtılan broşürlerle vatandaşlar bilgilendirildi. Ayrıca yapılan kan şeker ölçüm sonuçlarına göre vatandaşlar bilgilendirilerek ilgili alanlara yönlendirildi. Başhekim Doç. Dr. Hasan Ergenç de Dünya Diyabet Günü standını ziyaret etti. Ergenç, burada yaptığı konuşmada, “Ülkemizde ve dünyada diyabet sıklığı giderek artmaktadır. Diyabet kronik bir hastalıktır. Pankreastaki beta hücrelerinin insülin salgısının üretimin azalmasıyla ya da üretimin yeterli düzeyde olmasına rağmen organlarda yeterince fonksiyon görememesine bağlı olarak kan şekeri yüksekliğiyle seyreden kronik bir hastalıktır. Kronik hastalık olduğu için ömür boyu devam eden bir hastalıktır. Bütün sistemleri etkilemektedir. Bütün organları etkilemektedir. Ciddi organ kayıpları mesela en fazla gözdeki görme kaybına, ayakların kesilmesine kadar neden olmaktadır. Hatta ölümcül komplikasyonlara da neden olmaktadır. Normalde bu hastalığın sıklığının artması obezitenin artması, obezite de teknolojinin hayatımıza girmesi, hayatımıza yer alması, katkı maddeleri, işlenmiş gıdaların olmasından dolayı obezite sıklığının artmasına bağlı olarak diyabet sıklığı artmıştır. Normalde diyabet kronik bir hastalık olduğu için erken teşhis ve takiplerle önlenebilen bir hastalıktır. Yani diyabetten korkmayalım, erken tanı takip bizim için önemli olduğu için yaşam kalitemizin düzetmek açısından takip ve kontrollerimizi düzenli yapalım. Hekimler, diyetisyenler ve de diyabet hemşireleri ile beraber vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunulmaktadır" dedi.