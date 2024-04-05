CHP’den Yalova Belediye Başkanlığı’na seçilen Mehmet Gürel, düzenlenen devir teslim töreninde görevi devraldı.

Yalova Belediyesi’ne gelerek görevini Başkan Yardımcısı Naim Ardıç’tan devralan Gürel’i, belediyede çok sayıda partili ve vatandaş karşıladı. Burada konuşma yapan Gürel, “Bugün Yalova Belediye Başkanlığı’nı resmi olarak devralacağım. İnşallah bundan sonra iyi çalışmalar yapacağız. Herkes bilsin ki olabildiğince belediyeyi şeffaf, çağdaş, vizyonel, adil bir şekilde yönetmeye gayret edeceğiz. İçiniz bu manada çok rahat olsun. Belediye başkanı olarak ben, meclis üyelerim Yalova halkının emrindeyim. Hepinizin emrindeyiz, görevimiz budur” dedi. Gürel, idari ve mali açıdan denetimler talep edeceklerini bunu yanı sıra da Yalova Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nın da denetim yapacağını açıkladı.

"Belediyemizin şuanda 1,5 milyar borcu var"

Yalova Belediyesi’ndeki mali tablo hakkında da bilgi veren Gürel, şöyle konuştu:

“Mali anlamda genel durum şudur, belediyemizin şuanda 1,5 milyar borcu var. Seçim sürecinde 1.2 milyar olarak açıkladığım borç, ocak, şubat, mart aylarında 1,5 milyarı geçmiş durumda. Bunun çok detaylı halini kamuoyu ile paylaşacağım. Belediyemizin, bu 1,5 milyarlık borcun yaklaşık 500 milyonluk lirası ishale hattı çalışmasından gelen, mecburen de bütçede yer alan borç oluşturmaktadır. Onu çıkarırsak yaklaşık 1 milyar lira borç vardır ama onun da ayrı bir hikayesi vardır. Çalışıp anlatacağım size. Bu burcun 190 milyonu şuanda, bu önümüzdeki günlerde artabilir özel piyasaya borçtur.”

Maaşlar 71, kasada 40 milyon lira var

Belediyemizin personelinin bu ay maaş ve ikramiye giderinin 71 milyon olduğunu belirten Gürel, kasada İller Bankası’ndan gelen 38 milyon parayla birlikte 40 milyon liranın bulunduğuna dikkati çekerek, "Mevcut maaşlar 56-57 milyon civarında. 14 milyon civarında da birikmiş hem kadroluların hem sözleşmelilerin bayram yardımı ve ikramiyeleri var. İçiniz rahat olsun. Bu ve buna benzer birçok olumsuzlukları aşarız. Hatta bugün de belirli özel firmaların, hatta farklı isimler olmasına rağmen aynı adreste olup yakın zamanda iş yapan bazı firmaların hemen icra işlemlerini başlattığını da gözlemledik. Siyaseten böyle bir süreç yönetimi de var. Bizim iyi niyetimiz bakidir. Yalova Belediyesi’nin borcu Yalova halkının borcudur. Biz bunları rahatlıkla çözeceğiz. Biraz zamana ihtiyaç var. Proje kataloğumuzda söylediğimiz her projeyi yapsınlar da göreyim diye açıklama yaptı. Her projeyi zaman içinde yapacağız, rahat olun. Yalova halkı bize güvensin. Hiçbir kimsenin yüzünü kara çıkarmayacağız” ifadesini kullandı.

Gürel, belediye çalışanlarla ilgili ise söylentilerin doğru olmadığını kaydetti.

Devir teslim törenine CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, İl Başkanı Erdem Doğancı da katıldı.