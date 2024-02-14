Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde bulunan zincir marketlere denetim gerçekleştirdi.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri gereğince ekipler, il genelinde kapsamlı çalışmalar yaptı. Zabıta ekipleri, ürün gramajı, raf etiket fiyatı, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yaptı. Yapılan denetimlerde ekipler marketlerde bulunan ürünleri alışveriş sepetine koyarak kasa ile raf etiket fiyatlarını karşılaştırdı.

Özellikle rafta bulunan fiyatlarla, kasada ki fiyatların karşılaştırmasına özen gösteren ekiplerin yapmış olduğu kontrollerde bazı ürünlerin fiyatlarının farklı olduğu tespit edildi. Yapılan fiyat karşılaştırması sonrası kurallara uymayan marketlere gereken uyarılar yapılarak tutanak tutuldu.