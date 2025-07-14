Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi açıklarında kıyıya kadar gelen yunus suyun yüzeyinden metrelerce yükseğe zıplayarak görsel bir şov yaptı.

Esenköy sahillerini mesken tutan yunuslar belde kıyılarında sıkça görülmeye devam ediyor. Son olarak kıyaya oldukça yaklaşan yunus balığı, suyun yüzeyinden zıplayarak metrelerce yükseldi ve denize dalışlar yaparak adeta çevredekilere görsel şölen sundu. Yunusun şovunu kıyıdan gören vatandaşlar görsel şölene kayıtsız kalmadı. Vatandaşlar yunusun estetik hareketlerini alkışlar ve tezahüratlarla izledi.

(KYU-ERH-