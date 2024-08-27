Yalova Belediyesi, Akasya Plajı ve Yürüyen Köşk çevresi ile batı ve doğu sahil bandındaki plajlarda temizlik çalışmalarına devam ediyor.YALOVA (İGFA) - Sabahın erken saatlerinde çalışmalarına başlayan Yalova Belediyesi ekipleri, kumsal temizliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir temizlik programı yürütüyor.

Temizlik çalışmaları, iş makineleri, tırmıklı traktörler ve eleklerle gerçekleştiriliyor. Bu ekipmanlar, plajlardaki kumları temizleyerek, yosunların, çöplerin ve diğer atıkların toplanmasını sağlıyor. Belediye, bu temizlik faaliyetlerini periyodik aralıklarla sürdürerek, plajların her daim temiz ve düzenli kalmasını hedefliyor.

Yalova Belediyesi’nin temizlik çalışmaları, yaz sezonunda özellikle plajların daha temiz ve sağlıklı bir görünüme kavuşması amacıyla sürdürülen çalışmalar periyodik olarak devam ediyor. Belediye yetkilileri, vatandaşların da bu süreçte çevre bilincine dikkat etmeleri ve temizlik çalışmalarına destek vermelerini bir kez daha önemle vurguladı.