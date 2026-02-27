Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, kampüs yaşamını daha konforlu ve sosyal hale getirecek yeni bir proje daha hayata geçiriyor. OSB'de açılacak kafe, restoran ve mini market ile çalışan, öğrenci ve kamu personeli günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecek.

Yaklaşık 500 metrekare kapalı alana sahip olacak bu yeni yaşam alanı, sanayi bölgesinin günlük ihtiyaçlarına cevap verecek mini marketi, yöresel ve dünya lezzetlerini bir araya getiren kahve dükkânını ve pratik bankacılık işlemleri için bölgede en çok kullanılan bankaların ATM noktalarını içerecek şekilde planlandı. Böylece kampüs içerisinde hem ihtiyaçların hızlı bir şekilde karşılanması hem de keyifli vakit geçirilebilecek bir sosyal ortamın oluşturulması hedeflendi.

Söz konusu alanın hizmete girmesiyle birlikte, bölgedeki çalışanlar, üniversite öğrencileri ve kamu kampüsünde görev yapan personeller için gün içerisinde vakit geçirilebilecek, buluşma ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni bir ortak yaşam noktası oluşturulmuş olacak.

Proje, mimari tasarımıyla da dikkat çekiyor. Anadolu mimarisi ile modern mimari anlayışın harmanlandığı yapı, hem estetik hem de fonksiyonel bir yaşam alanı sunacak şekilde kurgulandı.

Yalova Makine İhtisas OSB, sanayi üretiminin yanında sosyal yaşamı destekleyen projelerle bölgeyi sadece bir üretim merkezi değil, aynı zamanda güçlü bir yaşam ve etkileşim alanı haline getirmeye devam ediyor.