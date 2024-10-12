İl genelindeki kamu kurum ve kuruluşları, resmi ilanların Kamu İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazete ve internet haber sitelerinde yayımlatılması konusunda uyarıldı.YALOVA (İGFA) - Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya imzasıyla yayımlanan genelgede, kamu kurumlarının mal ve hizmet alımlarında kanuni hükümlere sıkı şekilde uymaları, her türlü resmi ilan ve reklamların Basın İlan Kurumu aracılığıyla yayımlatılması gerektiği hatırlatıldı.

Zorunlu durumlar müstesna olmak üzere, mevzuat izin vermiş olsa dahi, mal ve hizmet alımlarında doğrudan temin yönteminin ilk tercih olarak uygulanmamasına dikkat çekilen genelgede şu ifadelere yer verildi:

“Kamu Hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri, 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu” hükümlerine göre yapılmakta olup aynı kanunun 2. maddesinde kanun kapsamına giren idareler sayılmak suretiyle belirtilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında, “İdareler, bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü, aynı kanunun “İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar” başlıklı 62. maddesinde, “Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce uyulması zorunlu hususlar” belirtilmiş, maddenin (ı) bendinde ise “kanunun 21 ve 22. maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin yüzde 10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı” belirtilmiştir.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Temel İlkeler” başlıklı 4. maddesinin ikinci fıkrasında “Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemez.”, üçüncü fıkrasında ise “Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da bu yönetmelikte yer alan diğer hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal alımları kısımlara bölünemez.” hükmü düzenlenmiştir.

Kanun yararının zaruri kıldığı istisnai durumlar hariç diğer yöntemlerin kullanılmaması, mevzuat izin vermiş olsa dahi zaruri durumlar müstesna doğrudan temin yöntemi ilk tercih olarak uygulanmamalıdır.

Kanunun belirlediği yüzde 10’luk sınır, işin kalemler, adet ve gruplara bölmek suretiyle doğrudan temin yönteminin tercih edilmemesi, istenilen rekabet ortamının oluşturularak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, ihalenin ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek olası itiraz ve iptallerin önüne geçilmesi hususunda kurum amirleri, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin gerekli dikkat ve özeni göstermeleri, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinde işlemleri takip ve kontrol etmeleri, aksi takdirde kanun ve mevzuata aykırı uygulamaların sorumluluk doğuracağından, söz konusu ihale ilanlarının Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazete ve internet haber sitelerinde ilgili mevzuatlara göre yayımlanmasının gerçekleştirilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda; gereğini önemle rica ederim.”