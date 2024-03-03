Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde (TKBL) Play-Off mücadelesi veren HDI Sigorta Yalova VİP, sahasında Emlak Konut Gelişim Takımı’nı 73-65 mağlup etti.

90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada 39 puanla sekizinci sırada bulunan Turuncu Sarılılar, aynı puana sahip averaj farkıyla bir alt basamağında bulunan Emlak Konut Gelişim’i 27. hafta evinde ağırladı. Maçın ilk çeyreğini 21-11 önde tamamlayan ev sahibi takım, devre arasına da 41-35 üstün girdi. Üçüncü periyot sona erdiğinde 54-52’lik avantajı elinde tutan Turuncu Sarılı Yalova temsilcisi, müsabakadan da 73-65 galip ayrıldı. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadeleyi Yalova temsilcisi 78-76 kazanmayı başarmıştı.