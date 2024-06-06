Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen ve 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek 22 Yaş Altı CEV Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, Yalova’da başladı.

22 Yaş Altı CEV Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası’nın ilk gününde 3 sahada aynı anda müsabakalar başladı. 30 ülkeden 64 takımın ter döktüğü şampiyonanın ilk gün maçları kıran kırana mücadelelere sahne oldu.

Turnuva Organizatörü Gürsel Yeşiltaş şampiyonada 32 erkek, 32 kadın takımında toplam 128 sporcunun 4 gün boyunca mücadele vereceğini dile getirdi. Turnuva süresince 144 maç oynanacağını kaydeden Yeşiltaş, “Maçlarımız sabah 09.00’da başlayıp akşam 19.00 gibi bitecek. Son gün olan pazar günü final maçları oynanacak. Yalova’nın, ülkemizin tanıtımı için çok önemli bir organizasyon. Ben bütün sporseverleri buraya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şampiyonada Türkiye Milli Takımı’nda erkeklerde Sacit Kurt - Batuhan Kuru, Ahmet Can Tür - Tuna İmdat ve Nevzat Kaan Erol - Barış Güldal, kadınlarda ise Ceylin Sayar - Su Şimdim, Esra Demirkıran - Nehir Kiraz ve Naz Akyüz - Irmak Gökçen mücadele verecek.