Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik hazırlanan ‘Kent Tarımı ve Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirmesi projeleri çerçevesinde 65 çiftçiye 500 bini aşkın marul ve pazı fideleri dağıtıldı.

Çiftçilerin tarımsal girdilerini azaltıp, üretimi aralıksız sürdürmek adına hazırlanan projeler çerçevesinde ilk fide dağıtımı Kadıköy beldesinde gerçekleştirildi. Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Selçuk Yaman, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Kadıköy Belediye Başkanı Yılmaz Tavşan, Termal Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hadi Dağaşan, teknik personeller ve çiftçilerin katıldığı dağıtım töreninde çiftçiler fidelerini teslim alarak memnuniyetini dile getirdi.

Günün ikinci programı Kazımiye Köyü’nde gerçekleştirildi. Buradaki fide dağıtım törenine Yalova Valisi Hülya Kaya da katıldı. Burada konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Yaman, “2024 yılı sonbahar dönemi projeleri tamamlandığında 800 bin adet kıvırcık fidesi ile 218 bin adet pazı, 378 bin adet karalahana fidesi üretime katkı olması adına çiftçilere teslim edilmiş olacak. Sonbahar projelerinin toplam bütçesi 2 milyon 183 bin 862 TL olacak” dedi.

Vali Kaya ise, kadın çiftçilerin Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutladı. Kaya, uzun yıllar bağ ve bahçelerde tarımla kendisinin de uğraştığını dile getirerek, “Çiftçiliğin ne demek olduğunu zorluklarını ve gün sonunda verimli olan hasadın verdiği mutluluğu bilen birisiyim. Ailemle birlikte çok uzun yıllar bu işlerle uğraştık. Bugün hem kadın üreticilerimiz hem de çiftçilerimiz ile bir araya gelmekten dolayı memnuniyetimi dile getiriyorum. Bakanlığımızın da desteğiyle her yıl olduğu gibi bu yılda fidelerimizi sizlerle buluşturduk. Desteğimiz sizlere her şekilde devam edecek”