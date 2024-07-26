Yalova İl Özel İdaresi Asfalt Plenti Tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İl Özel İdaresi’nin Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesi sınırları içinde 33 milyon lira bedelle yaptırdığı asfalt plenti tesisi üretime başladı. Programın açılışı konuşmasını yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, tesisin özel sektör de dahil olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet verecek şekilde tasarlandığını söyledi. Yılmaz, “Asfalt plentimiz bugün itibarı ile artık devreye giriyor. Bu tesis saatte 160 ton üretim kapasitesi ve 150 tonluk bitüm depolama alanına sahip. Eski tesisimiz ihtiyaca cevap veremiyordu. Ekipman tedarikinde zorlanıyor ve yol sezonunda ise 20 günlere varan bakım süreçleri gerekiyordu. Bu anlamda Yalova İl Genel Meclisi’nden alınan yetki ile son teknoloji ve çevre dostu yeni bir tesis kurduk. 550 kilometreyi aşan ve her geçen gün büyüyen bir yol ağına sahibiz. Daha hızlı ve verimli hizmet vermek adına asfalt plentimizi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden tahsis edilen içinde bulunduğumuz maden sahamızda kurduk” dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, 2024 yılını yol yapım yılı olarak ilan ettiklerini ifade etti. Tesisten çıkan ilk asfaltla adeta bir kangrene dönüşen Kılıç Yolunda iyileştirme yapacaklarını ifade eden Soygüzel, “Asfalt plentimiz artık tam kapasite ile çalışmaya başladı. Şu anda üzerinde olduğumuz Kılıç Köyü Yolu, Yalova olarak yapımı ile ilgili mağduriyetler yaşadığımız bir yol. Burası İl Özel İdaresi yol ağında olmasa da bu tesisten çıkacak ilk asfaltla bu yolun asfaltlanmasını gerçekleştireceğiz. 2024 yılında başarılı bir yol sezonu geçirmeyi hedefliyoruz. 2024 yılını yol sezonu ilan ettik. Bu yıl 55 kilometre sathi kaplama ve 250 kilometre arazi yolu yapımı ve 12 kilometre sıcak asfalt yapmayı planlıyoruz. Ayrıca yol bakım ve onarımlarımız da 7/24 devam edecek” ifadesini kullandı.

Vali Vekili Mehmet Bahattin ise tesisini hayırlı olmasını diledi. Arından dualar okunarak tesisin açılış kurdelesi kesildi.

Törene Yalova Belediye Başkan Vekili Murat Tiryaki, Vali Yardımcısı Deniz Pişkin, kurum müdürleri, İl Genel Meclisi üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.