Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kentteki göletlere 100 bin adet yavru sazan bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, iç sularımızdaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde Yalova’da bulunan göletlere 100 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı. Edirne İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu tarafından üretilen yavru sazan balıkları 2024 yılı balıklandırma programı çerçevesinde suyla buluştu. Çiftlikköy ilçesinde bulunan İlyasköy Göleti’ne 20 bin, Altınova İlçesindeki Örencik Göleti’ne 10 bin, Armutlu ilçesindeki Mecidiyeköy Göletine 30 bin ve Çınarcık’taki Ortaburun Sulama Barajına ise 40 bin olmak üzere toplam 100 bin adet yavru sazan balığı suya bırakıldı.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması, kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkan tanınması, sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir” denildi.