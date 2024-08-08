Osmangazi Belediyesi, çocukların yaz tatilinde yeteneklerini keşfetmeleri ve çeşitli beceriler kazanmaları amacıyla Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi ve Emek Yetenek Evi'nde çeşitli kurs ve atölyeler düzenliyor. Yaz boyunca açılan kurslar arasında matematik, okuma, oyun masalı, ritim ve STEM atölyeleri yer alıyor. Bu atölyelere katılan 78 öğrenci, alanında uzman eğitmenlerden eğitim alırken; 155 öğrenci ise akıl oyunları, zeka geliştirme, strateji, gitar, mental aritmetik ve drama kurslarına ilgi gösterdi. Ayrıca, Gündelik Yaşam Becerileri Atölyesi'nde öğrenciler, dikiş dikme, kıyafet katlama, dolap düzenleme, çamaşır asma, ütü yapma, nevresim değiştirme, yatak toplama, basit yemekler yapma gibi pratik yaşam becerileri konusunda eğitim alarak günlük hayata hazırlık yapıyorlar.

Çocukların yaz tatilini hem eğlenceli hem de öğretici bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla, Çarşamba ve Cuma günleri Bursa'da geziler düzenleniyor. Macera Park ve Sukaypark'ta eğlenceli vakit geçiren çocuklar, çift katlı otobüslerle yapılan Bursa turlarında piknik yaparak keyifli bir tatil yaşıyorlar.

Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi ve Emek Yetenek Evi'nde düzenlenen bu etkinlikler, çocukların yanı sıra velileri de memnun ediyor. Aileler, çocuklarının kurslara büyük bir istekle katıldığını ve her günün sonunda mutlu bir şekilde eve döndüğünü belirterek, “Osmangazi Belediyesi, çocuklarımız için çeşitli ve dolu dolu etkinlikler sunan kurslar ve atölyeler düzenledi. Bu etkinlikler hem eğitici hem de eğlenceli oldu. Kursların düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz,” şeklinde görüş bildirdi.