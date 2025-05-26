Yalova Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yıl Sonu Karma Sergisi törenle açıldı.

Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi 26-30 mayıs tarihleri arasında ziyaretçilere kapılarını açık tutacak. Halk Eğtim Merkezi Müdürlüğü’nde açılan serginin kurdelesini Vali Hülya Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü. Arif Laçin, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ziya Karatekin birlikte kesti. Sergiye kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergide, kursiyerlerin yıl boyunca farklı alanlarda ürettiği çalışmalar beğeniye sunuldu. Geleneksel el sanatlarından modern tasarımlara kadar pek çok ürünün yer aldığı sergi, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.