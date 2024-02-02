Yalova’da yemleme çalışmalarını sürdüren Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yalova İl Şube Müdürlüğü ekiplerinin kurduğu fotokapanlara kızıl şahinlerin yem yeme savaşı anbean yansıdı. Fotokapanlar ayrıca çakal, tilki ve kuzgun gibi yaban hayvanları da kaydedildi.

DKMP ekipleri, Yalova’da kar yağışının etkili olduğu kentin yüksek kesimlerinde 10 gündür aralıksız yemleme çalışması gerçekleştiriyor. Son olarak kentin en yüksek noktası olan Beşpınar mevkiinde yemleme çalışması yapan ekipler, zorlu karlı hava şartlarında bölgeye gitti. Bir çok kez araçları kara saplanan ekipler zor da olsa bölgeye ulaşarak yemleme yaptı. Ekipler ayrıca yemleme yapılan bölgeye de fotokapanlar bıraktı.

Bugüne kadar yemleme çalışmaları sırasında fotokapana yakalanan görüntülerde ise kızıl şahinlerin yem yeme kavgası kameralara anbean yansıdı. Yem bırakılan bölgelerde kurulan fotokapanlarda ayrıca tilki, kuzgun ve çakal gibi yaban hayvanları da görüldü.

Şube Müdürlüğü Şefi biyolog Esra Keskin Uzuner, öncelikle yaban hayvanlarının olduğu yoğun kar yağışı olan yerleri belirlediklerini ve 15 kişilik ekibin 3 araçla yemleme çalışması yaptığını söyledi.

Mısır, besi yemi, tavuk, meyve, yonca, saman olmak üzere 13 ton 300 kilo doğaya yem bıraktıklarını anlatan Uzuner, amaçlarının yaban hayvanlarının aç kalarak yerleşim yerlerine inmelerini engellemek olduğunu kaydetti.

Fotokapan kurulumunu yapan tekniker Mehmet Emin Sağlam ise, “Fotokapanlarda çakal, tilki, yaban domuzu ile kuş türlerinden kızıl şahin, kuzgun ve ötücü türlerin beslendiğini tespit ettik. Kış süresince yemleme ve fotokapan çalışmalarımız devam edecek. Son görüntülerde kızıl şahinlerin kavga ettiğini tespit ettik” diye konuştu.