Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Altınova ilçesinde bir motosikletin iç kısımlarına gizlenen 63 adet elektronik sigara ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, jandarma İstanbul ilinden Yalova’ya kaçak elektronik sigara getireceği bilgisine ulaştı. Ekipleri Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde Ş.E’nin kullandığı motosikleti durdurarak arama gerçekleştirildi. Aramada motosiklete gizlenmiş 63 adet kaçak elektronik sigara yakalandı.

Şüpheli Ş.E ile ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.