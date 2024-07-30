Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Park Bahçeler Birimi, şehrin estetiğini ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla karayollarındaki orta refüjlerde kapsamlı budama ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.YALOVA (İGFA) - Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi, orta refüjlerde budama ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Şehrin ana arterlerinde yoğunlaşan çalışmalar, yeşil alanların daha düzenli ve bakımlı hale gelmesini sağlarken, sürücülerin görüş alanını genişleterek trafik güvenliğine de katkıda bulundu. Yapılan budama çalışmalarıyla, bitkilerin sağlıklı büyümesi teşvik edilirken, aynı zamanda estetik bir görünüm kazandırıldı.

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, yapılan çalışmalarla ilgili olarak, "Şehrimizin güzelliğini ve düzenini korumak, halkımızın huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Park Bahçeler Birimimizin özverili çalışmaları sayesinde Yalova, daha temiz ve estetik bir görünüme kavuşuyor. Bu tür çalışmalar, şehrimizin her köşesinde devam edecek." şeklinde konuştu.

Belediye yetkilileri, vatandaşlardan gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda benzer çalışmaların devam edeceğini ve Yalova'nın her zaman yeşil, temiz ve düzenli bir şehir olarak kalması için çaba göstereceklerini belirtti. Karayolları ve Bölge Trafik Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yürüten ekipler, Atatürk Bulvarı’ndaki bakım faaliyetlerini tamamlayarak bulvarı estetik bir görünüme kavuşturdu.