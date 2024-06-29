Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde bir oto lastikçi dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Taşköprü beldesinde faaliyet gösteren oto lastik dükkanında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi. Yangına Çiftlikköy itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangını kontrol altına alarak söndüren itfaiye ekipleri ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangında tamamen küle dönen oto lastikçide maddi hasar meydana geldi.