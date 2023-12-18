Yalova’nın Altınova ilçesinde otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova- İzmit kara yolunda Altınova ilçesi Kaytazdere beldesi ışıklar mevkiinde otomobil hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza sonrası bölgeye sevk edilen Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, 4 yaralıyı araçlardan çıkararak 112 acil servis ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.