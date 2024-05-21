Yalova’nın Çınarcık ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasıda 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık Korukent mevkiinde meydana elen trafik kazasında M.E yönetimindeki 44 PR 113 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan M.E, Ö.B, E.Z, Ö.T ve N.S sıkıştıkları araçtan Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarılarak 112 acil servis ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altıma alındı.