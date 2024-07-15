15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yalova’da bulunan asker ve polis şehitliklerine ziyaretler gerçekleştirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain kalkışmanın 8’inci yıl dönümünde Yalova’da çeşitli etkinliler düzenlendi. İlk program Yalova Uygulama Oteli’nde gerçekleştirildi. Vali Hülya Kaya tarafından şehit aileleri ve gaziler ile ebediyete intikal eden gazilerimizin ailelerine yönelik düzenlenen kahvaltıda il protokolü de hazır bulundu.

Uygulama Oteli’ndeki programın ardından Yalova Valisi Hülya Kaya ve il protokolü Yalova Şehir Mezarlığı’ndaki asker ve polis şehitliklerini ziyaret etti. Gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından şehit mezarlarına çiçek sunuldu. Şehitlerin ruhları için Kuran’ı Kerim okunması sonrasında Yalova Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından dua gerçekleştirildi. Vali Kaya asker ve polis şehitlerinin aileleri de uzun uzun sohbet etti.

Şehitliklerdeki programın ardından Cevdet Aydın Parkı’na gelen Vali Kaya ve beraberindekiler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Temalı Fotoğraf Sergisi açılışını gerçekleştirdi. Buradaki fotoğrafları inceleyen Vali Kaya daha sonra anı defterini duygularını yazdı.