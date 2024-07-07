Yalovalı Araştırmacı-Yazar Muhsin Sevencan’ın “Beşinci Kol Faaliyetlerindeki Hedefindeki Sultan, 2. Abdülhamid Han” kitabının tanıtımı ve imza günü yapıldı.

Engelsiz Kafe’de gerçekleştirilen kitap tanıtım ve imza gününe Yalova’nın önde gelen isimleri katıldı. Eserin hazırlanma aşamasında eleştiri ve önerilerle katkıda bulunan Ahmet Akyol, eserin bütüncül fikrine katkıda bulunan Mehmet Şenduran, redaksiyon çalışmasını yapan Selda Altan ve eserin basımına destek veren Asri Karaarslan Uzun da tanıtımda birer konuşma yatı. Kitap hakkında bilgi veren Araştırmacı-Yazar Muhsin Sevencan ise, “Bu kitabı yazmak için uzun yıllar emek harcadım. Eğer isteseydim daha önce de bitirebilirdim. Mesela kitabı yazarken bir bölümü bitiriyorum daha sonra o bölümü gözümde canlandırıyorum. Ben burada neyi eksik yapmışım ya da nereyi değiştirmem gerekiyor, onun hayalini kurdum. 8 yıl boyunca bu kitabı yazarken aslında yaşadım. Bu kitapta kurgu yok. Hepsi yaşanmış gerçek olaylar” dedi.

Sevencan, Yalova meselesini araştırırken kitabın ortaya çıktığını dile getirerek, “Ben aslında bu Yalova olayını araştırıyordum. Bu olaydan bir girdim; karşıma korkunç şeyler çıktı. Olayın çok daha büyük boyutlar içerdiğini fark ettim. Bunu fark edince konunun içine dalmış oldum. Aslında Yalova meselesinden başlamıştık ama boyutunun çok farklı olması bizleri farklı noktalara taşıdı. Aslında benim ilk niyetim Abdülhamid Han’ın yaşadığı olayları yazmak değildi. İster istemez olayların içinde Abdülhamid karşıma çıktı” ifadesini kullandı.

Tanıtım etkinliğinin ardından Araştırmacı-Yazar Muhsin Sevencan, kitapseverler için eserini imzalayarak katılımcılarla sohbet etti.