Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki bir yazlık sitenin bahçesine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan bir sitenin içinde yılan dolaştığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye giden Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ekipmanlarıyla kısa süre içinde yılanı yakaladı. Sitede yılanı gören vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Yılına alan itfaiye ekipleri ardından hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı.