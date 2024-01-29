Yalova Belediyesi Yürüyen Köşk Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde ‘Süt Kardeşler’ isimli tiyatro oyununu Yalovalılarla buluşturdu.

Süheyl ve Behzat Uygur’un başrollerinde olduğu tiyatro oyunu, ’Süt Kardeşler’ Yalova Belediyesi’nin destekleriyle Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Türk tiyatrosunun öncülerinden Nejat Uygur tarafından sahneye uyarlanan ‘Süt Kardeşler’ oyunu, Süheyl ve Behzat Uygur’un performansıyla izleyici karşısına çıktı. Türk Tiyatrosundan örnekler sunan oyunda, sahnedeki dekorlar ve kostümler izleyicileri geçmiş yıllara götürdü. Yalovalı tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyunu büyük alkış topladı.

Gösterinin sonunda sahneye çıkarak Uygur kardeşler ile tiyatro ekibini performanslarından ötürü tebrik edip plaket ve çiçek takdiminde bulunan Başkanı Mustafa Tutuk, “Yürüyen Köşk Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında hazırlayıp hemşehrilerimizin beğenisine sunduğumuz programlarımız devam edecek. Sizlerin yoğun ilgisi ve memnuniyetini birebir görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Biz de Yalova Belediyesi olarak gerek çocuklarımız için gerek yetişkinler için bu tür etkinlikleri ve programları yapmaya devam edeceğiz. ‘Süt Kardeşler’ isimli tiyatro gösterisi sayesinde çok güzel bir akşam geçirdik. Son derece keyifli bir akşam yaşadık. Süheyl ve Behzat kardeşler ile ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.