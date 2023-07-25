Yalova’da Merkez Camii önünde bulunan çınar ağacının dev dalı kırılarak yabancı uyruklu ailenin üzerine düştü. Olayda ağacın altında kalan 7 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Merkez Camii önünde bulunan çınar ağacının dalı camiden çıkan yabancı uyruklu ailenin üstüne düştü. Ağacın dev dalı altında kalan 7 yaşındaki A.Y.A. adlı kız çocuğu, vatandaşların yardımı ile ağacın altından çıkarıldı. Yaralanan çocuk olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay sonrasında belediye ekipleri düşen ağaç dalını kaldırdı.