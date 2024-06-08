Yalova’da ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan öğrenci kapıda ne kadar yalvarsa da içeri alınmadı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen YKS’nin yapıldığı okullarda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Öğrenciler okullara girdikten sonra önce polisler tarafından aranarak salonlara alındı. Saat 10.00 itibarıyla okullarda kapılar kapandı.

Abdulhamit Han Ortaokulu’ndaki sınava 6 dakika geç gelen bir öğrenci demir kapıdaki görevliyle içeriye girebilmek için konuştu. Genç öğrenci ne kadar yalvarsa da okula alınmadı.