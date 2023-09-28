Yalova’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanırken 600 gram skunk ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim Ekipleri tarafından “uyuşturucu madde ticareti” yaptığı ileri sürülen S.T. gözaltına alındı. Şüphelinin ikametgâhında yapılan aramalarda 600 gram skunk, öğütücü ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin diğer bir çalışmasında ise Ü.B.’nin sevk ve idaresindeki 77 plaka araç şüphe üzerine durduruldu. Şüphelinin araç ve ikametgâhında gerçekleştirilen aramalarda, 27 gram skunk, 3 tabanca, 30 tabanca fişeği ve 2 adet de bıçak ele geçirildi. Ü.B. ile ikametgâhta bulunan M.Ü. ve N.Ö. hakkında “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak” ve “silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet” suçları çerçevesinde adli İşlemler gerçekleştirildi.