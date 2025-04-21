İstanbul Gençlik Platformu tarafından yürütülen "81 İlde 81 Oyuncak Kütüphanesi Projesi" çerçevesinde Yalova’daki ilk oyuncak kütüphanesi Suzan Tuna İlkokulunda açıldı. "Hayrettin Kara Oyuncak Kütüphanesi" adıyla hizmete giren kütüphane, çocukların oyunla öğrenmesini desteklemeyi ve paylaşma kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor.
Açılış programına Yalova Valisi Hülya Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, İstanbul Gençlik Platformu Başkanı Avukat Doğa Can Coşar, Gençlik Platformu üyesi gençler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: İHA