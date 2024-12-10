Bu sezon aldığı sonuçlarla Bölgesel Amatör Lig 9. Gruba damga vuran Yalovaspor’da başarının mimarlarından Teknik Direktör Aytaç Yaka, 1-0 kazandıkları Karasu maçının değerlendirmesini yaptı.

Sakarya ekibi karşısında konsantre olarak başladıklarını belirten başarılı çalıştırıcı daha farklı da kazanabileceklerine vurgu yaptı. İlk yarının son 3 haftasında Ferizli 2011 Spor, Karamürselspor ve Keşanspor’la karşılaşacaklarını belirten Yaka, maksimum seviyede puan alıp devre arasına girmeyi hedeflediklerini ifade etti. Yalovaspor Teknik Direktörü Aytaç Yaka, şöyle konuştu:

“Maça takım olarak konsantre bir şekilde başladık ve bu şekilde devam ettik. Ancak Karasuspor’un beklediğimizden farklı bir oyun tarzıyla sahaya çıkması, bizi şaşırttı. Buna rağmen kendi oyun sistemimizden vazgeçmedik ve hafta boyunca çalıştığımız plan çerçevesinde hareket ettik. Maçın 30. dakikasında yaşanan kırmızı kartın ardından oyun anlayışımızı biraz daha değiştirerek kontrollü bir şekilde öne çıkmaya başladık. Bu süreçte fırsatlar yakaladık ve ilk yarıda bu fırsatları gole çevirebilirdik. Oyun üstünlüğü açık bir şekilde bizim elimizdeydi. Yakaladığımız net pozisyonların yanı sıra bir penaltıyı da değerlendiremedik. Gol pozisyonlarını değerlendirebilseydik daha farklı bir sonuçla da ayrılabilirdik. Sonuç olarak 3 puan aldığımız için mutluyuz. Önümüzdeki maçlarda da 3 puan hedefiyle yolumuza devam edeceğiz."