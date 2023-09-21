Adrenalin tutkunlarının Sakarya’daki gözde adresi Kırantepe, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Yamaç paraşütçülerinin gözde yerlerinden biri olan tepede adrenalin tutkunları sezonun kapanması sebebiyle son uçuşlarını yapıyor.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Kırantepe; İstanbul, Ankara, Bursa gibi birçok şehre olan yakınlığı, ulaşım kolaylığı, iniş için alternatif birçok bölgesi ve şehir merkezine yakınlığı sebebiyle yamaç paraşütünün bir numaralı merkezi haline geldi. Yamaç paraşütü açısından en elverişli mekanlar arasında yer alan bölge, yaz sezonuyla yerli ve yabancı ziyaretçilerini de ağırlamaya başlamıştı. Son zamanlarda adrenalin tutkunlarının cazibe merkezi olan Kırantepe’de uçuş için son demler başladı. Mayıs ayında başlayan ve ekim ayında son bulan uçuşlarda paraşütçüler, sezonunun kapanmasına yakın son uçuşlarını gerçekleştiriyor. Aynı zamanda paraşütçüler, şehri kuşbakışı görme fırsatı da yakalıyor.

"Burada dünyanın her yerinden yolcu uçurduk"

Tepenin özelliklerinden bahseden tandem pilotu Kubilay Ertürk, "Burası Türkiye’nin en kıymetli yamaç paraşütü alanlarından biri diyebiliriz. Çünkü alanımız çok geniş, doğal bir eğim var. Çok tehlikeli bir bölge değil. Öğrencilerin de uçuş yapacağı bir bölge. Ayrıca profesyonel pilotların da uçuş yapacağı bir bölge. Şehre çok yakın. Buraya inişler yapabiliyoruz. Eğer buraya inemezsek aşağıda iniş alanımız var. Onun haricinde bir sürü iniş alanları var. İndiğinizde tekrar çok kısa bir sürede tepeye gelebiliyorsunuz. Yamaç paraşütü için aslında çok kıymetli bir bölge burası ve burada öğrenciler de uçuş yapıyor, deneyimli pilotlarda uçuş yapıyor. İsteyen misafirlerimiz hiçbir deneyimi olmadan deneyimli bir pilot eşliğinde de burada uçuşlarını gerçekleştirebiliyorlar. Burası turistlerin uğrak noktası. İstanbul’a çok yakın, lokasyon olarak Sapanca’ya yakın. Dolayısıyla bölgeye çok turist geliyor. Turistlerin uğrak noktası diyebiliriz. Burada dünyanın her yerinden yolcu uçurduk. Çok güzel bir bölge. Yamaç paraşütü için biçilmez kaftan diyebiliriz" dedi.

"Artık sezonun sonu geliyor böyle havaları bulmak zor"

Uçuş sezonunun yavaş yavaş kapandığını aktaran Ertürk, "Sezon mayıs ayı başında başlıyor, ekim sonuna kadar sürebiliyor. Kışın yağmurdan dolayı uçuş yapamıyoruz. Buradaki kalkış kuzeye doğru olduğu için ve kışın da rüzgar, güneye döndüğü için buradan maalesef kışın uçuş yapamıyoruz ama mayıstan, ekim sonuna kadar uçuş yapabiliyoruz. Artık sezonun sonu geliyor, böyle havaları bulmak zor. Bugün hava çok güzel, yarın da güzel. Uçuş için çok elverişli. Burası Sakarya’nın tanıtımı için çok güzel bir bölge. Yolumuz en azından asfalt olmasa bile düzeltilebilirse daha güzel bir yer olur. Çünkü buraya yerli ve yabancı turistler geliyor. Onun için yolunun düzeltilmesini yetkililerden talep ediyorum" diye konuştu.

"Çok güzel bir bölge hem seyir açısından hem uçuş açısından"

Kubilay Ertürk, vatandaşların deneyimli pilotlar ile uçuş keyfi yaşayabileceğini ifade ederek, "Çok güzel bir bölge. Hem seyir açısından hem uçuş açısından. Sapanca Gölü’nü de görme imkanımız oluyor. Yamaç paraşütü güvenli bir spordur. Yaklaşık 20 yıldır yapıyorum bu işi. 5 bine yakın insan uçurdum, kendi kızlarımı da uçurdum defalarca. Güvenli olmayan bir havada çıkmıyoruz zaten. Çok keyifli, eğlenceli oluyor" şeklinde konuştu.