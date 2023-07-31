Bursa’da iki genç arasında yan bakma tartışması sokağı ringe çevirdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya yansırken, bir birlerine saldıran gençleri çevredekiler güçlükle ayırdı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi’nde karşılaşan iki genç arasında yan bakma meselesiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bırakınca sokak adeta ringe döndü. Kalabalığa aldırış etmeyen iki gencin bir birlerine savurduğu yumruklar havada uçuşurken, olaya çevredekiler müdahale etmek zorunda kaldı. Çevredekilerin güçlükle sakinleştirdiği gençlerin kavga anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.