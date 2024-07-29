Hangi Ülkenin: Rusya

Kuruluş Tarihi: 1997 — CompTek’in Yandex search’ü çıkarması, 2000 — Yandex şirketinin kuruluşu

Kurucusu: Arkadiy Voloj, İlya Segaloviç

Ana Merkezi: 119021 Lev Tolstoy Sok. No. 16, Moskova, Rusya

Esentepe Mah. Talatpaşa Caddesi No:5 Ofis No: 27-28-29-32 Levent, Şişli, İstanbul, Türkiye

Hizmet Bölgesi: Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Türkiye

Önemli Kişiler: Arkadiy Voloj (CEO), Mehmet Ali Yalçındağ (Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su)

Ürünleri: Yandex.Arama, Yandex.Direct, Yandex.Disk, Yandex.Haritalar, Yandex Mail, Yandex.Navigasyon, Yandex.Browser, Yandex.Metrica, Yandex.Çeviri, Yandex.Toloka

Şirket Tipi: Halka Açık

Hizmetleri: İnternet

Çalışan Sayısı: 5.514

Resmi Sitesi: www.yandex.com.tr

Yandex Hakkında Bilgi

Yandex 2000 yılında kurulmuş bir arama motorudur. Rusya ülkesine ait olan bu arama motorunun sahibi Rus Bilişim Teknolojileri şirketidir. Yandex, Rusya’nın pazar payı bakımından en büyük arama motorudur ve Rusya’da en çok ziyaret edilen web sitesi olmayıda başarmıştır. Yandex, Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Türkiye ülkelerinde hizmet vermektedir. Tamamen Yandex’e ait olan alt birim şirketi, Yandex Labs ise San Francisco Körfez Bölgesi’ndedir ve bir ar-ge laboratuvarı görevi görmektedir. Yandex, 30 Mart 2015’den itibaren Mozilla Firefox’un ve 13 Ekim 2015’ten itibaren Microsoft Edge’in Türkiye için varsayılan arama motoru olmuştur.

Yandex kullanılabilir olan ürünleri şunlardır: Yandex.Arama, Yandex.Direct, Yandex.Disk, Yandex.Haritalar, Yandex Mail, Yandex.Navigasyon, Yandex.Browser, Yandex.Metrica, Yandex.Çeviri, Yandex.Toloka.

Yandex Hangi Ülkenin

Cevap: Rusya

Yandex Gelir Kaynağı

Yandex.Direct uygulaması sayesinde reklamlardan gelir sağlayan yandex kullanıcıların Yandex’te aradığı sonuçlara göre karşılarına reklam çıkartır. Amaçlanan hedef kullanıcıların isteklerine göre reklam çıkarmaktır. Bu reklamlar ayrıca Yandex’in çözüm ortaklığı yaptığı web sitelerindede gösterilir. Rusya ülkesinde Yandex.Direct liderliğini korumaktadır.

Yandex Türkiye

Yandex, Türkiye’de 2011 yılında İstanbul’da açtığı ofisle faaliyete başlamıştır. www.yandex.com.tr sitesiyle Türkiye’de hizmet göstermektedir. Amacı Türkiye’deki kullanıcıların aradıkları her şeyi kolayca bulmalarını sağlamaktır.

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