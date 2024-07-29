Hangi Ülkenin: Rusya
Kuruluş Tarihi: 1997 — CompTek’in Yandex search’ü çıkarması, 2000 — Yandex şirketinin kuruluşu
Kurucusu: Arkadiy Voloj, İlya Segaloviç
Ana Merkezi: 119021 Lev Tolstoy Sok. No. 16, Moskova, Rusya
Esentepe Mah. Talatpaşa Caddesi No:5 Ofis No: 27-28-29-32 Levent, Şişli, İstanbul, Türkiye
Hizmet Bölgesi: Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Türkiye
Önemli Kişiler: Arkadiy Voloj (CEO), Mehmet Ali Yalçındağ (Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su)
Ürünleri: Yandex.Arama, Yandex.Direct, Yandex.Disk, Yandex.Haritalar, Yandex Mail, Yandex.Navigasyon, Yandex.Browser, Yandex.Metrica, Yandex.Çeviri, Yandex.Toloka
Şirket Tipi: Halka Açık
Hizmetleri: İnternet
Çalışan Sayısı: 5.514
Resmi Sitesi: www.yandex.com.tr
Yandex Hakkında Bilgi
Yandex 2000 yılında kurulmuş bir arama motorudur. Rusya ülkesine ait olan bu arama motorunun sahibi Rus Bilişim Teknolojileri şirketidir. Yandex, Rusya’nın pazar payı bakımından en büyük arama motorudur ve Rusya’da en çok ziyaret edilen web sitesi olmayıda başarmıştır. Yandex, Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Türkiye ülkelerinde hizmet vermektedir. Tamamen Yandex’e ait olan alt birim şirketi, Yandex Labs ise San Francisco Körfez Bölgesi’ndedir ve bir ar-ge laboratuvarı görevi görmektedir. Yandex, 30 Mart 2015’den itibaren Mozilla Firefox’un ve 13 Ekim 2015’ten itibaren Microsoft Edge’in Türkiye için varsayılan arama motoru olmuştur.
Yandex kullanılabilir olan ürünleri şunlardır: Yandex.Arama, Yandex.Direct, Yandex.Disk, Yandex.Haritalar, Yandex Mail, Yandex.Navigasyon, Yandex.Browser, Yandex.Metrica, Yandex.Çeviri, Yandex.Toloka.
Yandex Hangi Ülkenin
Cevap: Rusya
Yandex Gelir Kaynağı
Yandex.Direct uygulaması sayesinde reklamlardan gelir sağlayan yandex kullanıcıların Yandex’te aradığı sonuçlara göre karşılarına reklam çıkartır. Amaçlanan hedef kullanıcıların isteklerine göre reklam çıkarmaktır. Bu reklamlar ayrıca Yandex’in çözüm ortaklığı yaptığı web sitelerindede gösterilir. Rusya ülkesinde Yandex.Direct liderliğini korumaktadır.
Yandex Türkiye
Yandex, Türkiye’de 2011 yılında İstanbul’da açtığı ofisle faaliyete başlamıştır. www.yandex.com.tr sitesiyle Türkiye’de hizmet göstermektedir. Amacı Türkiye’deki kullanıcıların aradıkları her şeyi kolayca bulmalarını sağlamaktır.
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