Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri

Şirket Sahibi: Google

Kuruluş Tarihi: 15 Şubat 2005

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Ana Merkezi: 901 Cherry Avenue, San Bruno, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri

Şirket Tipi: Yan Kuruluş

Önemli Kişiler: Susan Wojcicki (CEO), Chad Hurley (Danışman)

Alanı: İnternet, Video Barındırma

Sloganı: Broadcast Yourself (2005–2012)

Site Türü: Video Barındırma

Resmi Sitesi: www.youtube.com

Youtube Hakkında Bilgi

Youtube, 15 şubat 2005 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmuş bir video sitesidir. Ana merkezi 901 Cherry Avenue, San Bruno, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Youtube’u 3 eski PayPal çalışanı kurmuştur. Çok fazla zaman geçmeden 2006 yılının kasım ayında Google şirketi 1.65 milyar dolara Youtube’u satın almıştır. Halen daha Google bünyesinde hizmet göstermektedir. Youtube’ta video yükleyebilme, video izleyebilme ve paylaşabilme özellikleri bulunmaktadır. Medya şirketleri ve kullanıcı üretimi videoların gösterimi için WebM, H.264 ve Adobe Flash Video teknolojilerini kullanır. Youtube’ta bulunan genel video türleri şu şekildedir: Video klipler, televizyon klipleri, müzik videoları, video bloglar, kısa özgün videolar ve eğitim videoları gibi içerikler.

Youtube’a yüklenen videoların çoğu bireyler tarafından yüklenmiştir. Fakat CBS, BBC, Vevo, Hulu gibi şirketler ve diğer organizasyonlar da Youtube ortaklık programı kullanarak yükledikleri videoları yayımlamaktadırlar. Youtube’a üye olmadan video paylaşamazsınız fakat video izleyebilirsiniz.

Youtube Hangi Ülkenin

Cevap: Amerika Birleşik Devletleri

Youtube Kanal Türleri

YouTuber (YouTube’çu): Standart YouTube hesabıdır.

Standart YouTube hesabıdır. Director (Yönetmen): Deneyimli film yapımcıları için ayarlanmıştır. Bu hesaba sahip üyelerin yükledikleri video boyutunda avantaj getirilmiştir.

Deneyimli film yapımcıları için ayarlanmıştır. Bu hesaba sahip üyelerin yükledikleri video boyutunda avantaj getirilmiştir. Musician (Müzisyen): Müzik eserleri bulunanlar içindir.

Müzik eserleri bulunanlar içindir. Comedian (Komedyen): Mizahi video yapımcıları içindir.

Mizahi video yapımcıları içindir. Guru (Uzman): İlgi alanına bağlı video yapanlar içindir.

İlgi alanına bağlı video yapanlar içindir. Reporter (Bildirici): Uygunsuz videoları rapor edenler içindir.

En Çok Abonesi Olan 20 Youtube Kanalı

PewDiePie – 54 Milyon HolaSoyGerman. – 30 Milyon JustinBieberVEVO – 27 Milyon YouTube Spotlight – 25 Milyon RihannaVEVO – 24 Milyon elrubiusOMG – 22 Milyon Smosh – 22 Milyon OneDirectionVEVO – 21 Milyon TaylorSwiftVEVO – 21 Milyon EminemVEVO – 20 Milyon KatyPerryVEVO – 20 Milyon VanossGaming – 19 Milyon Fernanfloo – 19 Milyon nigahiga -19 Milyon TheEllenShow – 18 Milyon Yuya – 17 Milyon JuegaGerman – 17 Milyon VEGETTA777 – 16 Milyon JennaMarbles – 16 Milyon whinderssonnunes – 16 Milyon