Gürsu, Kestel ve Orhaneli-Harmancık bölgelerinde çıkan yangınlara karşı yürütülen mücadelede, şirketin teknik ekipleri enerji arzının güvenliği için yoğun çaba harcıyor.

Yangınların etkili olduğu alanlarda enerji şebekesinin güvenliğini sağlamak amacıyla harekete geçen UEDAŞ, sahada hem kontrol hem de onarım çalışmalarına başladı. Bunun yanı sıra, yangın söndürme ekiplerinin toplandığı noktalara sepetli araçlarla jeneratör ve projektör desteği sunularak gece çalışmaları da destekleniyor.

AFAD ile koordinasyon halinde yürütülen müdahaleler kapsamında, yangından etkilenen veya risk altında bulunan bölgelerde kontrollü enerji kesintileri gerçekleştirildi. Teknik ekipler sahaya yönlendirilerek hasar tespit çalışmalarını hızla tamamladı ve gerekli müdahaleleri yaptı. Gürsu, Kestel, Orhaneli, Büyükorhan, Keles ve Harmancık’ta yapılan değerlendirmelerin ardından enerji hatları kademeli şekilde tekrar devreye alındı.

Enerji arzının can ve mal güvenliği açısından kritik rol oynadığı bu süreçte, UEDAŞ SCADA sistemi sayesinde elektrik şebekesinin tüm izleme, kontrol ve kumanda işlemlerini anlık olarak yürütüyor. Saha ekipleri ise eş zamanlı olarak bölgede aktif şekilde çalışmalarını sürdürüyor.