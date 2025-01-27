Kadir Özdemir (49), savcılık ifadesinde, Grand Kartal Otel’de ve aynı zamanda Grant Kartal Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin muhasebecisi olarak çalıştığını belirterek, vaktinin çoğunu Gazelle Otel ve Spa’da geçirdiğini aktardı. Yaklaşık 20 günde bir Grand Kartal Otel’e gittiğini söyleyen Özdemir, "Grand Kartal oteldeki işlemleri elemanlarım olan C.Ö. ve M.S. yapar. İşlerimi bunlar vasıtasıyla yaparım. Yapılan denetimlere elamanlarım iştirak etmektedir. Denetim sonucunda verilen raporlar elemanlarım vasıtasıyla bana gelir, bazen de benim olmadığım zamanlarda yönetime verilir. 10 Aralık gibi Mudurnu A.Ş.’nin yetkililerinden İ.K. beni arayarak Grand Kartal Otel içinde kiraladıkları yer için yangın uygunluk raporu istediklerini söyledi. Ben de Emir Aras Bey ile görüştüğümde yardımcı olmamı söyledi. Bana o yerin kiralandığına dair herhangi bir sözleşme gelmedi. Yangın raporu almak için Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne gittim. Oraya gittiğimde durumu anlattım ve orada bulunan formlardan verdim. O formu doldururken restoranı bilmezler diye otelin ismini yazdım. Bu başvurum üzerine itfaiyeden biri gelip otelin tamamını denetlemiş. Denetlerken muhasebe elemanı C. Bey refakat etmiş. İtfaiye raporu çıktıktan sonra otelin tamamının denetlendiğinden haberim oldu. Denetleme raporu çıktıktan sonra C.Ö. beni arayarak, Emir Bey (Emir Aras) ile görüştüğünü, eksikliklerin çok masraflı olduğunu, bunları yapamayacaklarını, başvuruyu iptal etmemiz gerektiğini söylemiş. Ben de sonrasında Emir Bey ile görüşerek ’Başvuruyu iptal edelim mi?’ diye sordum. O da ’Tamam edelim’ dedi. Ben de bunun üzerine Bolu Belediye Başkanlığı halkla ilişkiler bölümüne giderek ’Önceki başvurumun iptal edilmesini istiyorum’ dedim. Onlar da ’Dilekçeni ver’ dediler. Ben de yazılı bir dilekçe verdim. Sonrasında Mudurnu Enerji A.Ş., kendileri başvurup uygunluk belgesi aldılar. Ben Mudurnu Enerji A.Ş. adına dilekçe verip vermediğim hususunda kafamda bir soru işareti var ancak hatırlamıyorum" dedi.

Grand Kartal Otel’de sezon döneminde yaklaşık 85-90 kişinin çalıştığını ancak sezonuna göre çalışan sayısının artabildiğini ifade eden Özdemir, "Sözleşmeli olarak çalıştırdığımız iş sağlığı ve güvenliği uzmanı yoktur. Yaklaşık 10 yıl önce böyle bir çalışan vardı. Bana sormuş olduğunuz Ece Hanım Gazelle Otel’in çalışanıdır ancak sigortası her iki otelinde tek olduğu Grand Kartal Turizm A.Ş.’dir. Grand Kartal Otel’de ise doktor ve hemşire olduğu için sezon da kısa olduğundan dolayı iş güvenliği uzmanına gerek görülmedi. Otelde yangın tatbikatı normalde yapılır. Geçen yıl yapılmıştı ancak bu sezon yangın tatbikatı ve eğitimi verilmedi" diye konuştu.

"Kendisinin bir çalışan olarak genel müdürün talimatını sorgulama yetkisi bulunmamaktadır"

Özdemir’in avukatı ise yaptığı savunmada, "Dosyada mevcut yangın raporuna ilişkin başvuruda müvekkilimin imzası bulunmaktadır. Ancak müvekkilin bu başvuruyu Genel Müdürü Emir Aras’ın talimatıyla yapılmıştır. Sonrasında başvuru iptalini de yine genel müdürün talimatı ile gerçekleştirmiştir. Kendisinin bir çalışan olarak genel müdürün talimatını sorgulama yetkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla dosyada mevcut rapor alındıktan sonra da bahse konu oteldeki eksiklerin giderilmesine ilişkin yapabileceği herhangi bir şey bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.