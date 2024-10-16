Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Eylül ayında 30 istasyonda görev yapan 685 personeli ve 136 aracıyla yoğun bir mesai gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri, Eylül ayında 885 yangın, 1.059 kurtarma ve 32 farklı itfaiye hizmeti olmak üzere toplam 1.976 olaya müdahale etti.

Yapılan açıklamada, itfaiye personelinin yangın güvenliği konusunda 5.828 kişiye eğitim verdiği, olaylarla ilgili 218 itfaiye raporunun hazırlandığı ve 23 denetim yapıldığı belirtildi. Bu rakamlar, Bursa İtfaiyesi'nin yangın güvenliği ve acil durum yönetimi konusundaki etkinliğini ortaya koyuyor.