Sakarya Büyükşehir Belediyesi, su sorunu yaşayan Sapanca Yanık Mahallesi’nde başlatılan sondaj çalışmaları ile bölge yeni içme suyu kaynağına kavuşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca ilçesinde başlattığı sondaj çalışmaları çerçevesinde su sorunu yaşayan Yanık Mahallesi’ne çözüm olmak için dördüncü içme suyu kaynağını kazandıracak. Çalışmaları devam eden sondaj projesinin yakın zamanda tamamlanması hedefleniyor. Elde edilen su, son teknolojik imkanlara sahip laboratuvarda gerekli tüm incelemeleri yapılıktan sonra vatandaşların kullanımına sunulacak. Daha önce açılan 3 adet su kaynağı ise sağlıklı bir şekilde vatandaşların musluklarına ulaştırıldı.