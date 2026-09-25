UI GreenMetric 2026 sıralamasında toplam 110 ülkeden 2 bin 16 üniversite değerlendirildi. OMÜ, 8 bin 262,5 puanla dünya sıralamasında 201. basamakta yer alırken, Türkiye sıralamasında 23. oldu.

2026 değerlendirmesinde üniversiteler; yerleşke ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık, su, ulaşım, eğitim ve araştırma ile yönetişim ve dijitalleşme olmak üzere 7 ana kategori üzerinden değerlendirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, elde edilen derecenin akademisyenler, çalışanlar ve öğrencilerin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının bir sonucu olduğu belirtilerek, emeği geçen tüm üniversite mensuplarına teşekkür edildi.