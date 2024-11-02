Dublin'de yapay zeka sahte Cadılar Bayramı geçit töreni duyurusunda bulundu. Binlerce kişi var olmayan etkinlik için Dublin şehir merkezinde toplandı.

İrlandalılar, Perşembe akşamı Cadılar Bayramı geçit töreni beklentisiyle Dublin sokaklarını doldurdu.

Geçit töreni, My Spirit Halloween tarafından duyuruldu ve Galway sanat topluluğu Macnas tarafından düzenlendiği ileri sürülen etkinlik için binlerce Dublinli Parnell Meydanı'ndan Temple Bar'a uzanan bir güzergahta toplandı.

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Ancak Cadılar Bayramı hayranları geldikten sonra web sitesinin tüm geçit törenini uydurduğu anlaşıldı.

My Spirit Halloween, Pakistan'da bulunan ve yapay zeka tarafından üretilen haberlerin yer aldığı bir web sitesi.

Web sitesi kurgusal geçit törenini yayınladığında, Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) aracılığıyla çok sayıda haber ve sosyal medya sitesine girerek sahte haberi yaydı.

Pek çok kişi, aslında var olmayan etkinliğin tadını çıkarmak için giyinip kuşandı ve İrlanda'nın polis gücü Garda, topluluğu dağıtmak zorunda kaldı.

Garda'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İnternette dolaşan bilgilerin aksine, Dublin Şehir Merkezinde bu akşam ya da bu gece herhangi bir Cadılar Bayramı geçit töreni yapılmayacak" ifadelerine yer verildi.

Bu olay, yanlış bilginin ne kadar güçlü olabileceğinin endişe verici bir göstergesi olarak görüldü.