İşe alım süreçlerinde devrim niteliğinde bir gelişme olarak öne çıkan yapay zeka, aynı zamanda geri bildirimleriyle işverenler ve çalışanlar arasında insan odaklı, yenilikçi ve kapsayıcı bir yaklaşım sağlıyor. Onenewone Ono'nun kurucusu Tunç Erman, “İnsan kaynaklarında yapay zeka kullanımı büyük bir hızla gelişti. 2024’te yapay zeka ile işe yerleştirmeler bir önceki yıla oranla 10 kat arttı. Sigorta, banka, perakende ve enerji sektörleri yapay zeka ile işe alımda başı çekiyor. 2025 yılı sonuna kadar bu sektörler başta olmak üzere işe alımlarda yüzde 80 oranında adaylarla ilk görüşmeleri yapay zeka yapacak. Yapay zeka tabanlı işe alım süreçleri aynı zamanda önemli bir data toplanmasına da imkan veriyor. Bu sayede iş verenler ile çalışanlar arasında insan odaklı, yenilikçi ve kapsayıcı bir yaklaşım sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Geleneksel yöntemlerle 23 saate ulaşan aday arama süresi yapay zeka ile bir saniyeye iniyor. Yapay zekanın işe alım süresi, geleneksel platformlara göre yaklaşık 4 kat daha hızlı sonuç veriyor. 42 günden 12 güne düşüyor. Yapay zeka asistanlarının gerçekleştirdiği ön mülakatlarda, adayların yüzde 80’i doğrudan işe alınıyor. Bu da sürecin doğruluğunu ve etkisini kanıtlıyor. En çok işe alım yapılan alan teknoloji sektörü (yüzde 34), bunu satış (yüzde 22) ve insan kaynakları (yüzde 12) takip ediyor. Yapay zeka ile İstanbul’dan sonra en çok işe alım yapan şehir Kocaeli. Çalışma modellerinde hibrit çalışma (yüzde 42) hızla yükselirken, uzaktan çalışma modeli (yüzde 12) kadınlar arasında daha çok tercih ediliyor. Kadınlar uzaktan çalışmayı, erkekler hibrit çalışmayı seviyor. Y kuşağı (yüzde 52) ofis ortamını benimserken, Z kuşağı (yüzde 59) hibrit çalışma düzenini tercih ediyor. Bu trend, yeni nesil iş gücünün beklentilerini ve iş modellerini şekillendiriyor. Çalışanlar arasında en sevilen yan hak doğum günü izni olurken, iş hayatında öne çıkan kırmızı çizgiler; saygısızlık, iş ahlakı ve dürüstlük ve mobbing olarak sıralandı. Yabancı dilde yüzde 96 oranında İngilizce ön plana çıkıyor.