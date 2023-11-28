Emekli olan kişiler için Yapı Kredi’den sevindirici haber geldi. Emekli promosyonlarında değişiklikler oldu. Tüm detaylar burada...

Emekli vatandaşları heyecanlandıran o haber Yapı Kredi Bankasından geldi. Emekli için promosyonları güncellediler. Birçok emekli uzun süredir promosyon miktarını takip etmektedir. Bu sebeple bankaların arasında bir rekabet oluşması kaçınılmaz oldu.

Bankalar kendi bünyesinde müşteri arttırmak için en iyi emekli promosyon miktarı için kolları sıvadı. Yapı Kredi ise güzel bir müjde verdi. Promosyon miktarını Kasım ayı bitmeden güncellediler.

Yapı Kredi’nin emekli için güncel promosyonu

SGK emeklileri 1 Eylül- 30 Kasım arasında başlayıp üç sene boyunca emekli maaşlarını Yapı Kredi’den alma sözü veren müşteriler için 9 bin TL nakit promosyon imkanı sundu.

Belirlenen promosyon taahhüt belgesi imzalanmasının ardından başka bir şart aranmayacak. Eğer bir aylık net maaş 3 bin 499 TL ise 4 bin 500 TL, 3 bin 500-7 bin 499 TL arası ise 5bin 250 TL, 7 bin 500- 9 bin 999 TL arası ise 6bin 750 TL ve 10 bin TL üzeri için 7bin 500 TL promosyon verilecek.