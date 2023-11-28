İş arayan kişiler için İŞKUR ilanlar yayınlamaya devam ediyor. Yayınlanan son ilanda 125 bin 70 personel alımı yapılacağı duyuruldu. İŞKUR resmi web sitesinde yayınlanan ilana göre güvenlik görevlisi, temizlik personeli, satış danışmanı, büro memuru, şoför ve satış danışmanı alımı yapılacak.

KPSS şartı olan ve KPSS şartı olmayan 125 bin 70 personel alımı yapılacak. İlkokul, ortaokul ve üniversite mezunları için farklı farklı kontenjan açıldı. Kamu personeli ve kamu dışı personel alımları da yapılacak. Bütün detaylar haberimizin devamında...

İlana göre birçok meslek grubu ve kurumlar için personel alımı yapılacak. Başvuru şartları ise her bir meslek için ayrı şartlarda olacak. Personel alımlarına başvuru yapmak isteyen kişiler İŞKUR’un resmi web sitesinden kontrol edebilecek.

İŞKUR için kayıt nasıl yapılır? Başvuru adımları nelerdir?

- Çalışmak istenilen pozisyon bilgisi girilir.

- Çalışmak istenilen bölge girilir.

- Mezun olduğu okul bilgisi girilir.

- Bir işyeri seçilir.

- Engel durumu belirtilir.

- İşyerini unvanı belirtilir.

- Ara tuşu tıklanır

- Ardından istenilen personel alımı için başvuru yapılır.